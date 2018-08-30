В Госдепе отреагировали на информацию о возможных закупках Украиной ПВО у США

Госдеп не имеет права говорить о сделках, пока их не утвердил Конгресс / lenta-ua.net

Государственный департамент США отказался комментировать соглашение относительно возможной покупки Украиной американскимх систем противовоздушной обороны, о чем ранее заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

"В соответствии с официальной политики Государственного департамента, мы не комментируем потенциальные сделки по продаже или передаче оружия и соглашения, которые находятся на стадии согласования - до того, как о них будет официально проинформирован Конгресс США", - ответили в ведомстве, сообщает Украинская служба "Голоса Америки".

В Госдепе также заявили, что США ранее предоставили Украине оборонительные вооружения и амуницию, чтобы она могла защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

Читайте такжеЧалый прокомментировал информацию СМИ о покупке Украиной трех комплексов ПВО у США"Как мы всегда заявляли, что Украина является суверенной страной и имеет право защищать себя. Данная помощь включает в себя вооружение и амуницию и является оборонительной по своей сути. США поддерживают Минские соглашения, как путь вперед в восточной Украине. Решение этого конфликта должно быть дипломатическим", - заявили в Государственном департаменте США.

Напомним, ранее стало известно, что официальный Киев запросил у США три системы противовоздушной обороныстоимостью $750 млн за единицу.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что полученные в качестве военной помощи от США $250 миллионов будут потрачены на медицину, ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.