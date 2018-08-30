В Госдепе отреагировали на информацию о возможных закупках Украиной ПВО у США

30 августа 2018, 00:18

Американское ведомство отказалось комментировать само соглашение.

Госдеп не имеет права говорить о сделках, пока их не утвердил Конгресс
Госдеп не имеет права говорить о сделках, пока их не утвердил Конгресс / lenta-ua.net

Государственный департамент США отказался комментировать соглашение относительно возможной покупки Украиной американскимх систем противовоздушной обороны, о чем ранее заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

"В соответствии с официальной политики Государственного департамента, мы не комментируем потенциальные сделки по продаже или передаче оружия и соглашения, которые находятся на стадии согласования - до того, как о них будет официально проинформирован Конгресс США", - ответили в ведомстве, сообщает Украинская служба "Голоса Америки".

В Госдепе также заявили, что США ранее предоставили Украине оборонительные вооружения и амуницию, чтобы она могла защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

Читайте такжеЧалый прокомментировал информацию СМИ о покупке Украиной трех комплексов ПВО у США"Как мы всегда заявляли, что Украина является суверенной страной и имеет право защищать себя. Данная помощь включает в себя вооружение и амуницию и является оборонительной по своей сути. США поддерживают Минские соглашения, как путь вперед в восточной Украине. Решение этого конфликта должно быть дипломатическим", - заявили в Государственном департаменте США.

Напомним, ранее стало известно, что официальный Киев запросил у США три системы противовоздушной обороныстоимостью $750 млн за единицу.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что полученные в качестве военной помощи от США $250 миллионов будут потрачены на медицину, ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
США вооружение соглашение ПВО госдепартамент США Валерий Чалый
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
01:28
Якутию шокировал необычный дождь из насекомых
00:47
Футболист из Мексики превратил свой гол в "Шоу Бенни Хилла"
00:18
В Госдепе отреагировали на информацию о возможных закупках Украиной ПВО у США
29 августа, среда
23:49
Порошенко попал в топ-5 чиновников, на которых "записано" больше всего фирм и компаний - СМИ
23:32
В США прощаются с Джоном Маккейном - опубликовано видео Видео
22:56
Звуки космоса. Ученые сумели поймать таинственный сигнал из далекой галактики
22:55
В ближайшем времени в Украину придут три штамма гриппа - Минздрав
22:25
Лавров и Помпео хотят встретиться из-за новых санкций против РФ
22:20
"Приняли единогласно". Нацсовет по ТВ и радио вынес предупреждение каналу NewsOne
21:51
Дочери Порошенко не поступили ни в один вуз в Украине - СМИ
21:43
Борца с контрабандой на Одесской таможне самого поймали на контрабанде
21:31
Актер из "Брата-2" угодил в базу данных "Миротворца"
21:15
В Украине подготовили санкционный список по Крымскому мосту
21:05
Томос для украинской церкви. Российские спецслужбы готовит провокации в Стамбуле - нардеп
20:38
Путин совершил роковую ошибку - политолог
20:36
Портнов стал руководителем телеканала NewsOne и потроллил Порошенко
20:31
Яна Клочкова в кружевных трусах "завела" фанатов: опубликованы откровенные фото
20:15
На этой неделе стартуют полеты Ryanair из Киева: подробности
19:49
Украина с 31 августа переходит на цифровое телевидение: что это такое и как подключить
18:59
США подали иск к России в ВТО
18:50
Стало известно, какая страна больше всего инвестировала денег в Украину
18:34
Чалый прокомментировал информацию СМИ о покупке Украиной трех комплексов ПВО у США
18:25
Кресты с фото и сожжение портрета Путина. Под посольством РФ провели акцию в память о погибших в Иловайском "котле" Видео
17:55
Популярному певцу 90-х сделали хирургическую операцию Видео
17:50
"РБ Лейпциг" - Заря" : анонс матча Лиги Европы, где смотреть, котировки букмекеров
17:38
В этом году первый, пятый и десятый класс пойдут в школу без учебников
17:25
Вера Брежнева сделала селфи с Джастином Бибером и его невестой
16:52
Майклу Джексону было бы 60: культовые клипы и интересные факты из жизни поп-короля Видео
16:44
Кличко рассказал, когда киевлянам в квартиры возвратят горячую воду
16:40
Партнер "Газпрома" по "Северному потоку-2" не исключил выхода из проекта из-за санкций США
16:20
"Повесь триколорчик и тебе дадут газ": в Сети возмутились и поиздевались над визитом Порошенко в квартиру с российским флагом
16:05
Температура снова вырастет: синоптик рассказал о погоде в Украине в последние дни лета Фото
16:04
Экс-министр получил "леща" от бывшей регионалки в прямом эфире Видео
15:37
PayPal запустил для Украины переводы из-за границы
15:34
"Путь ампутации": в ПАСЕ любой ценой хотят вернуть делегацию России — посол
15:33
"Путин хотел пёрнуть, да обосрался": как в России отреагировали на повышение пенсионного возраста
15:27
"Святая Анастасия и ее сиськи": Волочкова возмутила поклонников фото из церкви
15:08
В позиции супер-страуса: как Киев теряет Азовское море мнение
15:05
Пускать только белых. В Сумах с порога ресторана прогнали пару сомалийца и украинки Видео
14:47
"Порошенко абсолютно обосрался": журналист объяснил, почему договор о дружбе с РФ разрывают только теперь Видео
14:21
Стало известно, какой украинский фильм стал претендентом на "Оскар-2019" Видео
14:01
Путин скоро отправится на свалку истории мнение
14:00
Кабмин решил судьбу цены на газ для населения
13:56
"Бесконечный стыд": украинский продюсер раскритиковал Ирину Билык за русский язык
13:30
Тренер "Аякса" рассказал, чем удивило "Динамо" Видео
13:15
"Как скажут в рашке, так они и сделают": на Донбассе закручивается интрига вокруг выборов главы "ЛНР"
13:00
Политолог рассказал о планах Путина относительно Украины
12:51
"Нашей семье исполнилось 3 года": Сергей Притула впервые показал маленькую дочь
12:51
Украинский вице-адмирал предложил план защиты от России в Азовском море
12:48
Лубянский дрищ Путин хочет унавоживать планету еще пару-тройку десятилетий мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять