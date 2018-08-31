В Кремле открестились от угроз Путина Порошенко и повторили мантру о "гражданской войне" в Украине

Экс-президент Франции рассказал о переговорах Путина и Порошенко / Reuters

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров по Минским соглашениям 12 февраля 2015 года не угрожал президенту Украины Петру Порошенко "раздавить" украинские войска на Донбассе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, "в Украине идет гражданская война, она продолжается, несмотря на хрупкое перемирие, и это очевидный факт, вряд ли это можно отрицать".

Песков, но добавил, что не читал мемуары Олланда и не может комментировать их, сообщает УНИАН.

"Вы знаете, что Путин занимает весьма жесткую, однозначную позицию в плане поддержки русского населения там, где оно может подвергаться враждебным действиям, зачастую граничащим с геноцидом, с нападками ультранационалистов и так далее. Это последовательная политика президента России", - сказал он.

На уточняющий вопрос, говорил ли во время переговоров в Минске Путин в адрес Порошенко "я вас раздавлю", Песков ответил: "Нет, я практически был на всех переговорах, я не слышал такой фразы".

Напомним, во Франции вышли мемуары Олланда "Уроки власти", где он вспоминает, как согласовывались Минские соглашения.

"Российский президент однажды так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - написал Олланд.