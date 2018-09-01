В Вашингтоне проходит мемориальная служба в честь Маккейна - трансляция

Близкие люди Маккейна пришли попрощаться с ним на мемориальную службу / dic.academic.ru

1 сентября в национальном соборе в Вашингтоне проходит национальная мемориальная служба, посвященная жизни одного из самых известных сенаторов США Джона Маккейна, которые умер 26 августа после продолжительной болезни.

В службе принимают участие семья сенатора, друзья, коллеги, сотрудники Конгресса, а также американские и международные лидеры. Телеканал США Global News ведет трансляцию с места событий.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн умер в субботу, 25 августа, в возрасте 81 года. Ранее у него диагностировали рак мозга.

Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в Сенате США штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок.