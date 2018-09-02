Эксперт рассказал, почему российские олигархи открыто не бегут из страны

Слава Рабинович заявил, что открыто олигарху из России уйти трудно, а вот тихонько - можно

Несмотря на введение против РФ серьезных санкций, очень мало представителей российской "элиты" сбежали с тонущего корабля путинского режима - хотя среди прочего рассчитывали и на такой эффект. Почему ожидания не оправдались - в беседе с росСМИ рассказал известный эксперт и аналитик Слава Рабинович.

"Потому что не так просто сбежать вместе с такими индустриальными активами, как "Северсталь", "ЕВРАЗ", "Лукойл" и так далее. Эти активы находятся в основном в России, и сущность путинского режима в том, что Путин специально "замазывает" всех вокруг как преступлениями, так и кровью для того, чтобы держать этих людей в заложниках", - объяснил он.

"Но мы, тем не менее, видим отток капитала, исчисляющегося в сотнях миллиардов долларов, начиная с 2014-го года. Это разве не бегство? Мы наблюдаем целый поток людей из списка "Форбс" и не только, которые приобретают себе гражданство Мальты, Кипра. Огромное количество из них стремится легализоваться в Великобритании и Швейцарии. Мы видим, что Роман Абрамович после всех лет жизни и инвестирования в Великобританию, будучи "замазанным" Путиным, не смог легализоваться там с точки зрения своего миграционного статуса и даже визы. И поэтому он срочно получил гражданство Израиля. Эти олигархи бегут. Они все прекрасно видят и все прекрасно знают, но не могут выступить объединенным фронтом для организации какого-либо дворцового переворота", - добавил он.

По мнению Рабиновича, пока точно непонятно, почему олигархат не может сплотиться и дать Путину жесткий отпор.

"Может быть, это на данном этапе невозможно сделать, а они очень трусливы, потому что боятся потерять свои активы и оказаться в тюрьме, как в свое время оказался Ходорковский, потеряв почти все. Они сейчас не готовы к этому...", - отметил эксперт.

Впрочем, добавил Рабинович, это не спасет режим Путина от крушения.

"Никто сейчас не может предсказать, когда и каким образом режим рухнет. Это невозможно предсказать, но совершенно очевидно, что впереди абсолютный тупик. Чем больше режим будет совершать преступлений, а это неизбежно, потому что когда режим основан на результатах бесконечного отрицательного отбора, совершения огромного количества ошибок, преступлений и попыток ухода от ответственности за эти преступления, то это влечет за собой совершение еще больших ошибок и преступлений. Эти ошибки и преступления наберут когда-нибудь критическую массу, которая рванет так, что все разлетится, как разлетается двигатель внутреннего сгорания, когда ломается ключевая деталь, которая потом начинает крошить все внутри, все другие части двигателя. Абсолютно точно – это будет, и думаю, что довольно скоро", - заявил аналитик.