CNN отменило все выпуски шоу с обвиненной в домогательствах Азией Ардженто

Азия Ардженто домогалась Беннета, своего напарника на съемках; на момент инцидента ему было 17 лет / tmz.com

Американская телекомпания CNN отказалась транслировать выпуски шоу с участием актрисы Азии Ардженто, которую обвинили в домогательствах к несовершеннолетним.

Телеканал принял решение не пускать в повторный эфир эпизоды шоу "Неизведанное" (Parts Unknown) американского шеф-повара, телеведущего и писателя Энтони Бурдена, в которых принимала участие Ардженто, сообщила в воскресенье газета The New York Post.

"В свете недавних новостных сообщений об Азии Ардженто, CNN прекращает ставить в эфир прошлые эпизоды „Неизведанного", в которых она принимала участие, до дальнейших распоряжений", — приводит издание заявление телекомпании.

Читайте такжеСМИ обнародовали фото обнаженной Азии Ардженто с несовершеннолетним, сыгравшем ее сынаТакже телекомпания удалила выпуски телешоу с участием Ардженто со всех своих онлайн-площадок.

Ранее The New York Times сообщало: "В 2013 году Беннет приехал на встречу с режиссером в отель в пригороде Лос-Анджелеса. В номере они выпили, после чего Ардженто показала свои записки и поцеловала. Актриса сняла с него штаны, чтобы сделать минет, после пара занялась сексом. По завершению Ардженто сделала несколько фотографий и Беннет уехал — в её инстаграме остались совместные снимки из отеля. Еще несколько фото приложили к делу, но только на одном видны их лица".

Напомним, что осенью 2017 года Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании актрисы Азия Ардженто и Лусия Эванс. О сексуальных домогательствах продюсера также рассказали звезда фильма "Криминальное чтиво" Розана Аркетт, известная французская актриса Жюдит Годреш, а также Кэтрин Кэндалл.

Позже о домогательствах рассказали актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Ума Турман. Харви Вайнштейн отрицает, что принуждал женщин к сексу. После этого Weinstein Company уволила Вайнштейна.