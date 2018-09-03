Макрон рассказал о мечте Путина

Эмануэль Макрон и Владимир Путин / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что российский лидер Владимир Путин мечтает о "демонтаже" Евросоюза.

"Я уважаю Владимира Путина, я - один из тех, кто считает, что мы вместе с Россией должны построить новую архитектуру безопасности... Но мечта Владимира Путина - демонтаж Европейского союза", - приводит "Дождь" слова французского президента шведскому телеканалу SVT.

Макрон также отметил, что Россию "нельзя назвать примером страны, которая соблюдает права человека".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко будет иметь неизбежные последствия.