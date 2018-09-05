Евросоюз заявил о нарушении свободы слова в ситуации с доступом ГПУ к смартфону Седлецкой

Евросоюз потребовал от Украины сильной правовой защиты для журналистов / Reuters

Евросоюз очень взволнованно отнесся к решению Печерского районного суда Киева о предоставлении Генеральной прокуратуре Украины доступа к информации в смартфоне журналистки программы "Схемы" Натальи Седлецкой.

"Решение Печерского райсуда о предоставлении Генпрокуратуре доступа к мобильному телефону международно признанной журналистки-журналистки Натальи Седлецкой, включая ее сообщения и геолокацию, вызывает очень серьезные вопросы. Никакое решение суда не должно нарушать основные свободы СМИ и международные журналистские стандарты, такие как защита источников журналистов", - говорится в заявлении официального представителя ЕС Майи Косьянчич, которое есть в распоряжении Европейской правды.

Читайте такжеГПУ получила доступ к звонкам еще одной журналисткиВ ЕС добавили, что следственная журналистика способствует снижению уровня коррупции в Украине.

"Мы ожидаем, что украинская власть обеспечит сильную юридическую защиту журналистов", - говорится в заявлении.

Напомним, 27 августа нынешнего года Печерский райсуд столиц Украины удовлетворил требование Генеральной прокуратуры и разрешил получить от провайдера информацию со смартфона руководителя программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой.