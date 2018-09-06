В Швеции депутаты массово выступили за блокировку стройки "Северного потока-2"

"Северный поток 2". Иллюстративное фото / "РИА Новости"

Серьезное количество представителей политических партий Швеции выступают за то, чтобы строительство российского газопровода "Северный поток-2" было заблокировано.

Соответствующие результаты проведенного недавно опроса опубликовали журналисты Sveriges Radio.

"Северный поток-2" — это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности. Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект", — заявила уполномоченная по вопросам Евросоюза "Умеренной коалиционной партии" Карин Энстрем.

Депутат Европарламента от "Христианско-демократической партии Швеции" Ларс Адактуссон особо подчеркнул, что "Россия не уважает международное право", приведя в пример ситуацию с военным конфликтом в Грузии в 2008-м и аннексированным полуостровом Крымом. Поэтому он считает, что обязательно стоит отыскать альтернативные пути для обеспечения ЕС энергетическими ресурсами - чтобы не попасть в зависимость от России.

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Глава представительства "Партии зеленых" в "Совете по делам ЕС" от шведского парламента Юнас Эрикссон отметил, что Швеция ранее несколько раз сталкивалась со сложностями в применении международного права против строительства "Северного потока-2". Именно поэтому он считает правильным решение Еврокомиссии об изменении европейского законодательства, которое позволит заблокировать проект.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россиянке начали строить "Северный поток-2" в водах Финляндии. Кроме того, эксперт оценил потери Украины после запуска этого газопровода в эксплуатацию.