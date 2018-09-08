В Турции автобус попал в ДТП: шесть жертв, десятки пострадавших

В Турции пассажирский автобус попал в аварию, есть жертвы и десятки пострадавших / Скриншот видео с youtube.com

В Турции перевернулся пассажирский автобус, в результате ДТП погибли шесть человек, а 43 — пострадали.

Смертельная авария произошла на 20 километре трассы Анкара — Аксакай, сообщает телеканал NTV.

По его данным, пострадавших доставили в расположенные рядом больницы.

На место происшествия работали медики, пожарные, а также полицейские. Правоохранители начали выяснять причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Польше украинский туристический автобус упал со склона и перевернулся, погибли три человека, а еще 51 — травмирован, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Украины.