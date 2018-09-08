В Турции автобус попал в ДТП: шесть жертв, десятки пострадавших

Кровавая авария произошла на трассе Анкара — Аксакай.
В Турции перевернулся пассажирский автобус, в результате ДТП погибли шесть человек, а 43 — пострадали.
Смертельная авария произошла на 20 километре трассы Анкара — Аксакай, сообщает телеканал NTV.
По его данным, пострадавших доставили в расположенные рядом больницы.
На место происшествия работали медики, пожарные, а также полицейские. Правоохранители начали выяснять причины случившегося.
Ранее сообщалось, что в Польше украинский туристический автобус упал со склона и перевернулся, погибли три человека, а еще 51 — травмирован, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Украины.