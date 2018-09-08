Одиозный помощник Путина сделал заявление о новом главаре "ДНР"

Владислав Сурков / kremlin.ru

Помощник президента России Владислав Сурков поздравил назначенного врио главаря самопровозглашенной "ДНР" Дениса Пушилина с назначением на должность и пообещал поддержку.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на подконтрольные боевикам СМИ, Сурков выразил надежду, что Пушилин продолжит "политический курс" убитого Александра Захарченко, обеспечив "преемственность и последовательность внешней и внутренней политики".

Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.

7 сентября так называемый Народный совет "ДНР" избрал и.о. главы "республики" Дениса Пушилина.