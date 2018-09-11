Кузина Сенцова рассказала о деталях его творческого завещания

Наталья Каплан, кузина Олега Сенцова / УНИАН

Режиссер-крымчанин Олег Сенцов, незаконно помещенный в тюрьму российскими властями, передал соратнице право работать со и распоряжаться своими незаконченными фильмами и сценариями.

С таким заявлением в комментарии проекту "Радио Свобода" − "Крым.Реалии" рассказала кузина режиссера Наталья Каплан.

"Он составил завещание на имя своей подруги, соратницы. Она из Крыма. Имя я называть не буду. Просит, чтобы в случае его смерти ей передали работу над его фильмами незаконченными, сценариям. Чтобы она распоряжалась ими, как считает нужным сама или, если она откажется, чтобы передала это тому, кто сможет с этим справиться. Финансовая сторона вопроса - гонорары и так далее - детям конечно", − заявила она.

Олег Сенцов начал голодовку в российской тюрьме с требованием освободить украинских политзаключенных из российских тюрем 121 день назад.

Напомним, ранее адвокат режиссера рассказал о его медленном угасании из-за необратимых изменений в состоянии здоровья.