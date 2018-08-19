"Пусть подыхает": стала известна неофициальная позиция Кремля по Сенцову

Кремль хочет сделать из смерти Сенцова устрашающий пример / РИА Новости

Кремль готов к смерти незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку с требованием освободить его и других политзаключенных украинцев. Об этой неофициальной позиции Кремля стало известно после недавней встречи Эммануэля Макрона и Владимира Путина, где в том числе обсуждался вопрос освобождения Сенцова.

"В России готовы к смерти Сенцова и это будет уроком для других. Это не публично рассказали российские дипломаты французским коллегам и уже потом рассказали адвокату Сенцова", - говорится в материале "Радио Свобода".

"Было сказано, что "Ну и пусть подыхает. Какая разница, одним заключенным больше, одним меньше. Если он умрет, другим заключенным это будет наукой", - рассказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

Читайте такжеВ Берлине Путина встретил митинг с требованием освободить СенцоваРанее Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от Олега Сенцова. По ее словам, наш соотечественник "написал, что конец близок, и он это не про освобождение".

Позже уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова узнала, что состояние режиссера "удовлетворительное" и прислала его фотографии из колонии.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.