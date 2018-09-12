На путинского ФСБшника Гундяева надвигается катастрофа - Рабинович

Патриарх Кирилл и Владимир Путин

Вся высшая иерархия Русской православной церкви почти в полном составе является членами путинской организованной преступной группировки.

Такое мнение в комментарии UAportal высказал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"РПЦ МП эфэсбэшника Гундяева – это огромная корпорация, которой принадлежат колоссальные активы и огромные денежные потоки. Все, что нужно сделать с финансовой точки зрения для того чтобы понять, какая катастрофа надвигается на Гундяева и его приспешников в погонах, это посмотреть на бухгалтерский баланс корпорации, и на таблицу приходов и уходов, денежных потоков и прибыли. И всем сразу становится понятно, что чуть ли не половина всех активов – активы Украины, и примерно столько же – это денежные потоки. Но если не половина, то одна треть – точно", - пояснил финансист.

Читайте также"Общак прятать надо лучше": Кремль вывалил компромат на патриарха КириллаПо его словам, в случае потери доходов глава РПЦ будет вынужден объяснять Путину, почему "занос" сократился.

"Гундяев, конечно же, сотворил все это собственными руками, потому что, слившись с Путиным и с его преступлениями в одном нерушимом экстазе, он сам и его РПЦ МП стали соучастниками в актах международного терроризма и военных преступлениях, которые совершает Путин и его ОПГ", - констатировал Рабинович.

Финансист также подчеркнул, что в среде РПЦ существуют священнослужители, не ставшие частью преступной путинской группировки, но почти вся высшая иерархия РПЦ МП является ее членами.

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