Церковный блицкриг: как в Константинополе поставили Кремль на место

Михаил Подоляк

политтехнолог

10 сентября 2018, 09:16

Неожиданно для всех против Москвы использовали ее же технологию.

Путин, церковь
Против Путина исполь зовали его же методы / Reuters

Весьма неожиданная драма разворачивается прямо на наших глазах. Несколько непредсказуемая по своим последствиям. Но очень яркая. Вселенский патриархат и в частности Патриарх Варфоломей оказались весьма сильными игроками с железным характером и железной хваткой.

Они спокойно, академично (и как теперь очевидно, уже имея решение) выслушали крутые посулы/обещания/просьбы и даже скрытые угрозы от разных "переговорческих бригад" РПЦ, включая самого Патриарха Кирилла. Равнодушно так поулыбались. Деликатно сказали, что в глобальном православии есть только один вселенский управленческий центр. И после стандартных обязательных обсуждений на Синаксисе молниеносно начали действовать, отправив сразу двух сильных экзархов в Киев - канадского и американского.

Читайте такжеИстерика Кремля - свидетельство неотвратимости автокефалии УПЦЧто на любом языке и даже на языке тех, кто кроме прямолинейной силы ничего не понимает, читается конкретно - процесс автокефализации украинской церкви уже начался. Он неизбежен и обязательно будет доведён до логического завершения. Понятно, что и УПЦ МП и тем более Русская Православная Церковь были, мягко говоря, шокированы столь стремительным развитием сюжета и потому сразу же жёстко, а потому поспешно и недипломатично, отреагировали - "зачем вы претесь на нашу территорию". Т.е. РПЦ открыто теперь говорит, что знать не знает о Вселенском православии, а территория только их. Чем, разумеется, сильно оскорбила мировое правословие. Опять же, это вполне ожидаемо. Врагов создавать на ровном месте наши северные соседи умеют идеально.

Это все к чему сказано?

Вопрос не в Томосе, автокефалии или православии. А только в простой истине - по отношению к современной России работают сугубо жёсткие и прямые ответы.

По сути, работает классическое "клин клином". РФ предпочитает молниеносное нарушение любых договорённостей, использование прямой силы и отказ от любых компромиссов. А вся кулуарщина нужна только для того, чтобы подготовить блицкриг.

Неожиданно для всех ВП использовал точно такую же технологию. Без всяких там сантиментов. И сразу все встало на свои места - истинные намерения сторон, истинные угрозы. И кстати, если таки начнутся силовые столкновения вокруг украинских приходов, то глобальный мир запросто поймёт, кто выступил инициатором. 

Читайте такжеУскоренная автокефализация, или Как Путина застали врасплохВпрочем, предлагают чуть шире посмотреть на ситуацию. Визит экзархов только подчеркнул тот поразительный факт, что за каких-то четыре года РФ собственноручно воплотила в реальность все свои фундаментальные страхи. НАТО с ракетными базами реально возле российских границ... Украина, которая все сильнее ненавидит "братьев"... СНГ - как матрица new-CCCР, умершее из-за страха Беларуси и Казахстана... РПЦ, теряющая самый больший приход.

Очень толковая стратегия оказалась у РФ. Понятно, что теперь мы получим очередной драматичный период. Но, во-первых, обратной дороги нет - ставки подняла сама Россия. А , во-вторых, ВП будет действовать жёстко и подавительно.

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
Кремль РПЦ Михаил Подоляк автокефалия УПЦ
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