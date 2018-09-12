"Тупо грабили под руководством Суркова". Гиркин раскрыл цель России по Донбассу

12 сентября 2018, 15:29

Захваченная территория востока Украины совершенно никому не была нужна, утверждает бывший "министр обороны ДНР".

Игорь Гиркин сообщил, что РФ собиралась отправить захваченную часть Донбасса под контроль Украины в рамках федерализации
РФ собиралась отправить захваченную часть Донбасса под контроль Украины в рамках федерализации, сообщил Игорь Гиркин / Скриншот видео с youtube.com

Сбежавший в Российскую Федерацию бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) утверждает, что РФ никогда не собиралась делать из захваченной территории Донбасса ни Приднестровье, ни Абхазию, ее хотели отправить обратно под контроль Украины в рамких федерализации.

Часть востока украинского государства тупо грабили под общим руководством помощника российского президента Владимира Путина — Владислава Суркова, рассказал экс-"чиновник" в в эфире YouTube-канала "Рой ТВ".

"Донбасс никто никогда не собирался делать ни Приднестровьем, ни Абхазией, начиная с лета-осени 2014 года. Его заранее собирались отправить обратно в состав Украины в рамках некой федерализации. Поэтому он совершенно никому не был нужен, поэтому его тупо грабили под общим руководством нашего любимого друга… Суркова", — отметил собеседник.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что в Москве рассматривают вопрос возвращения на Донбасс Игоря Гиркина для того, чтобы он "сделал все возможное для стабилизации обстановки" после ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко.

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Донбасс Владимир Путин Владислав Сурков Игорь Гиркин
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