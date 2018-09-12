Российский телеведущий объяснил, почему обматерил и выгнал из студии украинского эксперта

Андрей Норкин / Peoples.ru

Российский телеведущий Андрей Норкин дал объяснение вчерашнему инциденту, в ходе которого он выгнал и обругал матом из студии пропагандистского телеканала "НТВ" во время ток-шоу "Место встречи" украинского эксперта Павла Жовниренко.

"Я уже устал с этим бороться, когда людям грязь в глаза — божья роса. Ты ему говоришь − это белое! А он − нет, это черное! Вот он сидел, этот Жовниренко, орал: "Это вы (россияне — "Главред") все взорвали, это вы войска ввели!" Вот как я могу с ним разговаривать? Дорогой мой, вы факты приведите, доказательства. А он в ответ – сидит, ржет. Я понимаю, что он немолодой человек, и я его не могу тронуть. А спорить с ним невозможно", − цитирует журналиста радио "Комсомольская Правда"

Напомним, ранее сообщалось о том, что Норкин выгнал Жовниренко из студии и в эфире пожаловался "что не может дать ему пи*ды", а потом пожелал идти "на х*й".

К слову, ранее, в феврале нынешнего года, этот же телеведущий набросился на украинского эксперта с кулаками в прямом эфире.