В Англии суд отменил арест активов "Газпрома" по делу Стокгольмского арбитража

Отмена решения произошла одновременно с таким же решением суда Швеции / 112.ua

Английский суд отменил приказ об аресте активов "Газпрома" в Англии и Уэльсе в рамках исполнения решения арбитража Стокгольма по спору с НАК "Нафтогаз".

"Сегодня английский суд отменил приказ от 18 июня 2018 года об аресте активов "Газпрома" на территории Англии и Уэльса. Условием отмены приказа стало принятое "Газпромом" обязательство не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите от 28 февраля 2018 года", — говорится в сообщении российских СМИ, которые, в свою очередь, ссылаются на заявление компании.

Напомним, в феврале 2018 года "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу "Нафтогаза".

Читайте такжеСуд в Швеции отменил ограничения по принудительному взысканию долга с "Газпрома" - "Нафтогаз"После этого "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В марте "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается исполнять решение арбитража.

В свою очередь "Нафтогаз начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах.

Отметим, что соответствующие процессы по аресту активов "Газпрома" проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах, а среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".