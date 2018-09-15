Экс-генсек НАТО назвал шаги, которые приблизят Украину к членству в Альянсе

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Ускорение процесса внедрения реформ, в том числе в контексте борьбы с коррупцией, приблизит Украину к членству в Альянсе, заявил бывший генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Андерс Фог Расмуссен.

"Я не знаю когда (Украина вступит в НАТО, - ред.), но я не сомневаюсь, что в будущем Украина станет членом НАТО. Мы в НАТО решили это в 2008 году на саммите в Бухаресте. По моему мнению, это решение сохраняет силу", - отметил он.

По его словам, Украина станет членом НАТО, если действительно этого хочет, передает УНИАН.

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"Однако Украина еще не отвечает необходимым критериям, хотя в последние годы был достигнут большой прогресс", - подчеркнул бывший генсек НАТО и заметил, что украинские вооруженные структуры и структуры безопасности "все в большей степени соответствуют стандартам НАТО, хотя все еще есть работа, которую необходимо провести, включая перевод сил безопасности под гражданский и политический контроль".

"Чем больше реформ, включая борьбу с коррупцией, вы внедряете, тем быстрее будет процесс и скорее вы станете членом НАТО, и также ЕС, но я не могу сказать вам сегодня о четких сроках", - добавил Расмуссен.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко, заявил, что принципиальная позиция Киева - не спрашивать у Москвы и российского лидера в частности разрешения на вход Украины в НАТО.