"От ковров-самолетов". В России высмеяли слова Турчинова о тысячелетней истории украинских ВМС

Пушков решил пошутить на тему украинских ВМС / Фото: Reuters

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что история ВМС Украины насчитывает более тысячи лет.

"Украинцы с изумлением узнали от Турчинова, что история украинских ВМС насчитывает аж 1000 лет! То есть ведет свое начало от времен, когда Украины не было и в помине. Скоро он сообщит, что история украинских ВВС - тоже 1000-летняя. И ведет начало от древнеукраинских ковров-самолетов", - написал Пушков в Twitter.

/ Фото: скрин Twitter/Алексей Пушков

Ранее Турчинов во время церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера "Кентавр" заявил, что украинские ВМС ведут свою историю от похода князя Олега на Византию в 911 году.

Напомним, командование Военно-морских сил ВСУ обнародовало стратегию развития национального военного флота до 2035 года, которая даст возможность противостоять российской агрессии против Украины на море.