Экс-посол США в России раскрыл, чего боится Путин

Владимир Путин боится демократической Украины, полагает экс-посол США / Reuters

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что российский президент Владимир Путин боится демократической Украины.

Страны Запада должны сдержать РФ, рассказал экс-посол в Киеве на очередном форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), пишет Zn.ua.

По словам дипломата, российская история показала, что могут произойти быстрые и немыслимые изменения.

"Мы должны сдержать Россию Путина, который боится демократической Украины", — отметил Макфол.

Ранее бывший исполняющий обязанности директора Центрального разведывательного управления США Майкл Морелл писал, что Владимир Путин боится одного — того, что однажды в РФ средний класс восстанет против его режима.