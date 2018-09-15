Экс-посол США в России раскрыл, чего боится Путин

Страны Запада должны сдержать РФ, полагает дипломат.
Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что российский президент Владимир Путин боится демократической Украины.
Страны Запада должны сдержать РФ, рассказал экс-посол в Киеве на очередном форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), пишет Zn.ua.
По словам дипломата, российская история показала, что могут произойти быстрые и немыслимые изменения.
"Мы должны сдержать Россию Путина, который боится демократической Украины", — отметил Макфол.
Ранее бывший исполняющий обязанности директора Центрального разведывательного управления США Майкл Морелл писал, что Владимир Путин боится одного — того, что однажды в РФ средний класс восстанет против его режима.