Позади Алжира, Кубы и Албании: названо место Украины в глобальном рейтинге качества жизни

Названо место Украины в рейтинге индекса человеческого развития / Обозреватель

В глобальном рейтинге индекса человеческого развития за 2017 год, составленном аналитиками Программы развития ООН (ПРООН), Украина оказалась на 88 месте.

На первом месте оказалась Норвегия, ее индекс человеческого развития определено на уровне 0,953. На второе место попала Швейцария с показателем индекса человеческого развития в 0,944. Далее идут Австралия и Ирландия с 0,939 и 0,938 соответственно. На пятом месте - Германия. Уровень человеческого развития немцев авторы индекса классифицировали как 0,936.

Индекс развития Украины определен на уровне 0,751, поэтому Украина оказалась на 88-м месте в списке из 189 стран. На последнем месте - Нигер.

Определяющими критериями для авторов индекса являются такие показатели, как продолжительность жизни, уровень образования и доходов граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за чертой бедности живут около 60% населения.