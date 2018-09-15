Трамп намерен сменить главу Пентагона - The New York Times

Мэттис может уйти с поста главы Пентагона / Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует сменить нынешнего главу Пентагона Джеймса Мэттиса из-за ряда разногласий.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на информацию собеседников, Трамп на второй год своего президентства разочаровался в своих помощниках, отвечающих за национальную безопасность, в число которых попал и Мэттис.

"Интервью с более чем десятком сотрудников Белого дома, представителями конгресса, нынешних и бывших сотрудников Министерства обороны за последние шесть недель составили портрет президента, недовольного своим министром обороны, уставшего от нелицеприятных сравнений с Мэттисом, что тот ведет себя по-взрослому, и чрезвычайно обеспокоенного тем, что Мэттис демократ в глубине души", - сообщает издание.

Представители Белого дома рассказали, что Мэттис противится целому ряду предложений Трампа. В частности, он медлит с исполнением указа о запрете трансгендерам США служить в армии и о выводе из Южной Кореи членов семей американских военнослужащих, которые там дислоцированы. В последнем случае Пентагон опасается, что это может быть расценено Северной Кореей как сигнал к началу войны.

Собеседники издания уверяют, что у Трампа и Мэттиса разные взгляды по НАТО и решению Трампа о выходе из ядерной договоренности с Ираном.

Помощники главы Пентагона рассказывают, что он человек крайне прямолинейный, поэтому открыто говорит главе государства свое мнение, но редко по этой причине дает интервью.

В апреле, как напоминает NYT, Трамп сменил своего советника по национальной безопасности. Вместо Герберта Макмастера эту должность занял "более воинственно настроенный" Джон Болтон, замечает издание.

Напомним, ранее Мэттис заявил о том, что американские войска будут оставаться в Сирии до тех, пока ситуация в стране не стабилизируется окончательно.