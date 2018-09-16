Отравление Скрипалей: Петрова и Боширова наказали за "оставленные следы" - СМИ

Metropolitan Police

Интервью подозреваемых британской полицией по "делу Скрипалей" Александра Петрова и Руслана Боширова телеканалу RT стало наказанием за оставленные ими следы в ходе операции по отравлению экс-офицера ГРУ.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на британских чиновников.

По словам источников в правительстве Великобритании, конкурирующие ведомства обвиняют ГРУ в том, что оно "перешло черту" при попытке отравления британского шпиона и его дочери.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.