Со слезами на глазах: в МИД России прокомментировали разрыв Украиной договора о дружбе

В МИД РФ прокомментировали разрыв Украиной договора о дружбе / Факты

В российском МИД прокомментировали новость о том, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией.

Там заявили, что "глубоко сожалеют" о таком решении соседней страны: "Предпринимаемые нынешним руководством Украины деструктивные шаги вызывают глубокое сожаление".

Они обвинили киевские власти в том, что те "в стремлении обслуживать чуждые геополитические интересы и свои политические амбиции демонстрируют готовность с легкостью разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков".

По заявлению МИД РФ, народам двух стран "самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве".

В завершение российские дипломаты понадеялись, что с приходом "более ответственных украинских политиков" нынешний кризис будет преодолен.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении Киева пересмотреть все действующие договора с Россией. "У каждого договора с РФ есть пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать", – заявил он.