Кобыла Путина родила

Президент РФ Владимир Путин

Лошадь Пржевальского, которую президент РФ Владимир Путин выпустил в заповеднике "Оренбургский" в 2016 году в рамках своей очередной пиар-активности с "любовью к природе", родила жеребенка.

"Рано утром 18 сентября родился жеребенок в первой из завезенных группе лошадей. Именно эту гаремную группу выпускал на территорию заповедника президент России Владимир Путин. Мать новорожденного Лаванда - та самая любопытная кобыла, которая первой вышла из загона", - сообщил сайт правительства Оренбургской области..

Жеребенка назвали сарматским именем - Азарм. Он весит около 30 килограммов и "чувствует себя хорошо".

Напомним, Путин не успускает возможности попиариться на животных - то с журавлями полетает, то теленка покормит, то собаку потискает, то лошадь выпустит. Этим летом российский президент показал, какой он "горный" мачо. Глава РФ отдохнул в республике Тыва на реке Енисей, в компании министра обороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова, где "походил по горам, полюбовался красотами".