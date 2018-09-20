Стало известно о еще одной связи "отравителей Скрипалей" Петрова и Боширова с ГРУ

20 сентября 2018, 21:12

Загранпаспорта Боширова и Петрова по номерам близки не только между собой, но и с другими ГРУшниками.

Александр Петров,Руслан Боширов
Александр Петров и Руслан Боширов / Reuters

У обвиненных Великобританией в покушении на Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова номера загранпаспортов почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ.

При этом в паспортных данных Боширова из единой информационной системы "Российский паспорт", обнаружилась та же пометка, что и у Петрова - "с.с." ("совершенно секретно"), объясняющая, почему в деле присутствуют далеко не все документы. А на печати "Сведений не давать" значился тот же телефонный номер - "195-79-66", говорится в расследовании Bellingcat и The Insider.

Кроме того, выписка из Единого государственного телефонного справочника подтверждает, что это номер Министерства обороны.

  • Паспортные данные Руслана Боширова theins.ru
  • Выписка из Единого государственного телефонного справочника РФ theins.ru
  • Журналисты "вычислили" телефон ГРУ theins.ru
  • Загранпаспорт ГРУшника Эдуарда Широкова (Шишмакова) theins.ru
  • География поездок Александра Петрова theins.ru

По данным The Insider, это не просто Министерство обороны, а именно комплекс зданий на Хорошевском шоссе, где и располагается ГРУ (ныне - ГУ Генштаба ВС РФ). Если поменять в указанном номере последнюю цифру, то можно найти, например, телефон журнала "Зарубежное военное обозрение", располагающегося неподалеку.

Как говорится в материале, загранпаспорта Боширова и Петрова по номерам близки не только между собой, но и с другими ГРУшниками. Если у них номера заканчиваются на 294 и 297, то у другого ранее засвеченного ГРУшника Эдуарда Широкова (Шишмакова) - тот же номер паспорта, но с окончанием 323, то есть с разницей в 25 и 28 выданных паспортов соответственно.

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"Судя по всему, сотрудники ГРУ и правда получают паспорта особой серии — а если это так, то любой желающий, получив доступ к базе паспортов, может выявить всех сотрудников Главного управления Генштаба", - пишет The Insider

При этом источники в правоохранительных органах Нидерландов сообщили The Insider и Bellingcat, что Петров и Боширов ранее были арестованы на территории Нидерландов. Источник также намекнул, что об этом задержании можно узнать больше, "если читать СМИ".

Отмечается, что в прессе есть только один эпизод подобного рода: в этом году (якобы весной, но точное время не сообщается) прокуратура Нидерландов задержала двух россиян на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц, которая сегодня известна тем, что помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Скрипаля и его дочери. При себе у задержанных были технические средства для взлома компьютерной сети. Причем, по данным следствия, эти же люди участвовали во взломе антидопингового агентства WADA.

Арест подразумевает, что они были депортированы из страны, и маловероятно, что после этого они могли бы воспользоваться шенгенской визой. Последней поездкой Петрова в зону Шенген была именно Швейцария: в конце января - начале февраля этого года.

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То есть если Петров и Боширов действительно были арестованы, как утверждает источник, то это произошло именно в ходе данной поездки. Судя по всему, они были задержаны на территории Голландии и переданы швейцарскому правосудию, так как дело касалось швейцарской лаборатории. "Если Петров и Боширов уже были "засвечены", могло ли ГРУ послать их на новое дело? Это звучит не слишком правдоподобно, но такие прецеденты были совсем недавно, - пишет The Insider.

Зачем "туристы" летали в Швейцарию начиная с ноября 2017 года, теперь более-менее понятно. Причина визита Петрова в Нидерланды в 2016 году не так очевидна, но и здесь тоже есть интересное совпадение: он был там в дни референдума об ассоциации с Украиной. Этот вопрос был настолько болезненным для Кремля, что Москва, помимо обычных средств (хакерские атаки, вбросы фейковых новостей), провела целую спецоперацию: на территории Голландии от лица "украинских беженцев" несколько россиян провели кампанию против ассоциации с Украиной.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

Они заявили, что посещали Великобританию, в чстности, город Солсбери как туристы. В то же время СМИ обратили внимание на множество нестыковок в их рассказе.

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Новость в спецтеме:Отравление в Солсбери
ГРУ отравление Скрипалей
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