Россия готовилась выкрасть Ассанжа из Великобритании - The Guardian

С согласия Ассанжа россияне планировали выкрасть его и переправить в РФ / Instagram

В 2017 году российские дипломаты всерьез готовились выкрасть основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Лондона с целью помочь ему сбежать из Великобритании в Россию - естественно, план разрабатывался с согласия самого Ассанжа.

Россияне планировали тайно вывезти основателя WikiLeaks из эквадорского посольства в Лондоне на автомобиле с дипломатическими номерами и доставить в другую страну, пишет The Guardian со ссылкой на свои источники.

Источники издания сошлись на мнении, что Ассанжа планировали доставить в Россию - оттуда разоблачителю не грозила бы экстрадиция в США, которые хотят головы Ассанжа еще со времен самых первых вышедших на WikiLeaks разоблачений.

Как сообщает газета, операцию планировали на Рождество 2017 года - Ассанжу должны были выдать поддельные документы о том, что Эквадор дает ему политическое убежище и вполне на легальных основаниях вывезти из посольства на автомобиле с дипломатическими номерами. Однако от плана побега все же отказались, сочтя его слишком уж рискованным - операция была отменена за считанные дни до Рождества.

Читайте такжеАссанж обещает опубликовать в 2013 году новые документыИсточники не называют причину, но связывают ее с отказом Британии предоставить Ассанжу дипломатическую защиту и повышенным вниманием британских правоохранителей к местонахождению разоблачителя.

На статью уже среагировало посольство России в Великобритании - ознакомившись с материалом, оно написало в Twitter: "Еще один пример дезинформации и фейковых новостей от британских СМИ".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Эквадора Ленин Морено практически договорился с властями Великобритании о выдаче им известного разоблачителя и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Более того, Морено близок к заключению или уже заключил соглашение с британскими властями о передаче Ассанжа в течение следующих нескольких недель.

Отметим, что 20 августа 2010 в Швеции был выдан ордер на арест Ассанжа. Согласно данным газеты The Local, Ассанж обвиняется в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

На данный момент Джулиан продолжает добиваться у британских и шведских властей восстановления своей свободы. Обращение он подал спустя год после принятия комиссией ООН по правовым вопросам решения о незаконности задержания Джулиана и необходимости предоставления ему возможности беспрепятственно покинуть посольство, в котором он проживает уже четыре года.

На это британское правительство ответило отказом, заявив, что юридически оно не обязано исполнять это решение и пока видит свои обязательства в том, чтобы экстрадировать Ассанжа в Швецию.