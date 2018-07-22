Эквадор готовится выдать Великобритании Джулиана Ассанжа - СМИ

Президент Эквадора Ленин Морено практически договорился с властями Великобритании о выдаче им известного разоблачителя и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Более того, Морено близок к заключению или уже заключил соглашение с британскими властями о передаче Ассанжа в течение следующих нескольких недель.

Отмечается, что сделка предполагает отказ в предоставлении убежища Ассанжу в посольстве Эквадора в Лондоне и его выселение, сообщает The Intercept со ссылкой на источники в МИД и канцелярии президента Эквадора. .

Издание отмечает, что вопрос о выдаче основателя WikiLeaks решится во время официального визита президента Эквадора в Лондон, который запланирован с 21 по 27 июля. А еще 28 марта правительство Эквадора лишило снователя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа всех средств связи в посольстве Эквадора, поскольку он якобы нарушил ранее взятые на себя обязательства.

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Отметим, что 20 августа 2010 в Швеции был выдан ордер на арест Ассанжа. Согласно данным газеты The Local, Ассанж обвиняется в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

На данный момент Джулиан продолжает добиваться у британских и шведских властей восстановления своей свободы. Обращение он подал спустя год после принятия комиссией ООН по правовым вопросам решения о незаконности задержания Джулиана и необходимости предоставления ему возможности беспрепятственно покинуть посольство, в котором он проживает уже четыре года.

На это британское правительство ответило отказом, заявив, что юридически оно не обязано исполнять это решение и пока видит свои обязательства в том, чтобы экстрадировать Ассанжа в Швецию.