РПЦ может возглавить украинский митрополит - Чаплин

Чаплин уверен, что у Онуфрия есть все шансы занять место Кирилла / Фото: Facebook/Всеволод Чаплин

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий имеет реальные шансы возглавить Русскую православную церковь после Кирилла (Гундяева). У Онуфрия большой авторитет в РПЦ, в случае выборов за его спиной будет мощная поддержка архиереев из Украины, не говоря о его российских союзниках. Единственный его конкурент в РПЦ - митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, оперативный руководитель епархий церкви, заявил скандально известный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин.

"Митрополит Варсонофий осуществляет оперативное руководство епархиями, поэтому его большинство архиереев принимают как непосредственного начальника, к которому они привыкли", - объяснил Чаплин в интервью "Главкому".

Читайте такжеАвтокефалия УПЦ: политолог назвал главный страх РПЦВпрочем, пока что говорить о смещении Кирилла рано - позиции патриарха вполне стабильны, подчеркивает Чаплин. Однако с другой стороны, политика Кирилла привела к тому, что в последнее время РПЦ преследуют сплошные неудачи - в частности, попытки не допустить создание автокефальной Украинской православной церкви; Чаплин отметил, что любимые дипломатические приемы Кирилла при решении "украинского вопроса" и "забивания баков тем, что "все под контролем", оказались неудачными.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в РПЦ пригрозили украинской церкви утратой недвижимости в случае получения томоса об автокефалии.