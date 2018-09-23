Москва вошла в рейтинг самых опасных городов мира

Самым криминогенным городом в мире признан Сан-Педро-Сула в Гондурасе.
Столица России Москва вошла в список 200 самых опасных городов мира.
Как пишет "Фонтанка.ру" cо ссылкой на портал Numbeo, Москва заняла 144 место из 327.
Индекс преступности высчитывался на основе опросов посетителей.
Самым криминогенным городом в мире признан Сан-Педро-Сула в Гондурасе.
В тройке самых опасных городов мира в этом году оказались Каракас в Венесуэле и Порт-Морсби в Папуа - Новой Гвинее. Самыми безопасными городами мира стали столица ОАЭ Абу-Даби, Доха в Катаре и швейцарский Базель.