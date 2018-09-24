Россиянин, которого по обвинению в шпионаже арестовали норвежцы, оказался сотрудником Совфеда РФ

Российское консульство оказывает арестованному диппомощь / eurasianews.md

Россиянин, которого 21 сентября арестовали в Норвегии по обвинению в шпионаже, оказался сотрудником Совета Федерации и специалистом в сфере информационных технологий.

Россиянин уже в течение нескольких лет посещает семинар, после которого его задержали, и до этого ни в чем предосудительном замечен не был. Адвокат арестованного, Хеге Аакре заявила, что у ее клиента есть "убедительное объяснение" того, чем он занимался в стране.

Напомним, 21 сентября в аэропорту столицы Норвегии Осло норвежская госбезопасность задержала 51-летнего россиянина, которого считают причастным к шпионажу против государства. Сам задержанный, чье имя не называется, считает это недоразумением.