В Кремле сделали важное заявление по статусу Донбасса

24 сентября 2018, 22:40

Как всегда, при этом российское правительство цинично прикрыло свои захватнические намерения фиговым листком "защиты братского народа".

Кремль перешел к прямым угрозам
Кремль перешел к прямым угрозам / GettyImages

Если Вооруженные силы Украины начнут крупномасштабное наступление на территории марионеточных "республик" террористов "Л/ДНР", и оно будет успешным, то Путин немедленно признает террористические образования на востоке Украины, как полноценные государства.

Как всегда, при этом российское правительство цинично прикрыло свои захватнические намерения фиговым листком "защиты братского народа".

"В Кремле самонадеянно верят, что выборы выиграет пророссийский кандидат. Но если президентом станет Петр Порошенко, то у Москвы не останется других вариантов, как взять "под свое крыло" ДНР и ЛНР, которые не хотят в "фашистскую" Европу, а стремятся к воссоединению с РФ и "возвращению домой", - заявил депутат Государственной думы РФ Константин Затулин, передает "Диалог.UA".

Читайте такжеПособница "ДНР" призвала террористов-наемников бежать с ДонбассаЗатулин отмечает, что обострение на Донбассе может быть связано с предстоящими выборами президента Украины в 2019 году.

"Если они попытаются показать себя героями в глазах определенной части электората, то Россия признает ЛНР и ДНР. У нее другого выхода не будет", - сказал Затулин.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о наличии доказательств присутствия российских вооруженных сил на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей.

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