Трамп сделал заявление по новой встрече с Путиным

До этого президенты пересекались трижды.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
"Я жду новой встречи с ним, но она пока не назначена", - цитирует Трампа РИА Новости.
При этом он отметил, что она пока не назначена.
Полноформатная встреча двух президентов прошла 16 июля этого года в Хельсинки.
До этого пересекались лишь дважды - в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге (в июле 2017 года) и на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге (в ноябре 2017-го).