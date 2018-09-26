Трамп сделал заявление по новой встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я жду новой встречи с ним, но она пока не назначена", - цитирует Трампа РИА Новости.

При этом он отметил, что она пока не назначена.

Полноформатная встреча двух президентов прошла 16 июля этого года в Хельсинки.

До этого пересекались лишь дважды - в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге (в июле 2017 года) и на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге (в ноябре 2017-го).