Ватикан поддержал предоставление автокефалии УПЦ

Святой престол поддержал предоставление Томоса УПЦ / Reuters

Ватикан выказал поддержку дарованию автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом на встрече с главой МИД Павел Климкин на полях Генассамблеи ООН заявил секретарь Святого престола по вопросам межгосударственных отношений, передает ТСН.

Процесс предоставления Украине томоса на создание поместной церкви уже на финальной стадии - об этом Петр Порошенко рассказал украинской общине в Нью-Йорке.

Напомним, синод УПЦ МП на заседании в Киево-Печерской Лавре, 25 сентября, потребовал от Вселенского патриарха Варфоломея "не вмешиваться во внутренние дела" Украинской православной церкви; еще одно из требований касается его экзархов - они должны немедленно покинуть каноническую территорию УПЦ.

К слову, недавно Константинопольский патриархат, готовя предоставления автокефалии православной украинской церкви, назначил экзархами (представителями) в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада).

Напомним, ранее один из иерархов православной церкви, митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), заявил о о том, что автокефалию УПЦ предоставят только "по указке из США".