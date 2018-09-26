Журналисты выявили украинский след в деле отравителя Скрипалей Руслана Боширова

Боширов отличился во время вторжения в Украину / Фото: The Insider

Обвиняемый в резонансном отравлении Юлии и Сергея Скрипалей в британском городе Солсбери Руслам Боширов, который оказался полковником ГРУ РФ Анатолием Чепигой, участвовал во вторжении на Донбасс, за что получил награду.

По результатам расследования The Insider и Bellingcat, была обнаружена характеристика на Чепигу, смысл которой свидетельствует об украинском следе.

"Героем можно стать и в наше, казалось бы, мирное время. Уроженец с. Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года Чепига Анатолий Владимирович, трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чепиге А.В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя Российской Федерации", - цитируют журналисты ДОСААФ Ивановского района Амурской области.

Авторы полагают, что под миротворческой миссией подразумевается вторжение в Украину, поскольку военная операция РФ в Сирии тогда еще не началась.

Отмечается, что подразделение Чепиги действительно было замечено рядом с границей Украины в конце 2014 года. Однако характер подвигов россиянина остается неизвестным. Между тем, очевидно, проявил себя Чепига значительно, поскольку его имя выбито на постаменте у памятника Рокоссовскому в России.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.