На дне: украинские вузы оказались внизу рейтинга лучших университетов мира

Украинские университеты упали на дно рейтинга / фото: novostey.com

Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Национальный университет "Львовская политехника", Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Харьковский национальный университет имени Василия Каразина оказались на дне ежегодного рейтинга лучших университетов мира World University Rankings 2019.

Статистику провел и опубликовал британский журнал Times Higher Education.

На дно рейтинга попали всего четыре украинских университета, но и они занимают 1000+ место. Остальные вузы рассматриваются, как еще более низкоквалифицированные.

На вершине рейтинга "World University Rankings 2019" оказался Оксфордский университет (Великобритания), затем следуют Кембриджский (Великобритания) и Стэнфордский (США) университеты. В пятерку лучших попали также Массачусетский технологический институт (США) и Калифорнийский технологический институт (США).

Рейтинг университетов от журнала Times Higher Education оценивает вузы по качеству преподавания, объему и авторитетности научной деятельности, а также доходу от нее, цитируемости, доли иностранных студентов и преподавателей, доходам, полученным благодаря практическому применению научного потенциала. Для его составления эксперты оценили более 1250 университетов из 86 стран мира. Данный рейтинг является одним из наиболее авторитетных в мире.

Напомним, известный голливудский актер Стивен Болдуин получил ученую степень профессора в Киевском университете культуры.