"Иди на запах". Поэт Орлуша жестко поглумился над сортирным юмором Лаврова по поводу Порошенко

Стихотворение Андрей Орлов опубликовал на своей странице в Facebook.
Известный российский поэт-"оппозиционер" Андрей Орлов (Орлуша) опубликовал в социальных сетях стихотворение, в котором поглумился над "сортирным" юмором главы МИД Украины Сергея Лаврова по поводу президента Украины Петр Порошенко.
Полный текст стихотворения был опубликован на странице Орлова в социальных сетях.
"ИДИ НА ЗАПАХ!"
"Порошенко на Генассамблее
Размышлял: "Успею-не успею?"
Всем понятно, думаю, при этом
Он искал общенья с туалетом.
Шел смущенно на скрещенных лапах.
Как искал? Да просто шел на запах!
И случайно (честное вам слово!)
Он ворвался в кабинет Лаврова.
Дипломата это не смутило,
Украинцу улыбнувшись мило,
Он сказал по-мидовски, без фальши:
- Туалет двумя дверями дальше!
Спросит завтра пресса всего мира:
- Как вас перепутали с сортиром?
А Лавров из Пушкина шарахнет:
Здесь же русский дух, здесь Русью пахнет!".
Напомним, накануне в кулуарах Генассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко, искавший спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера, по ошибке в переговорную комнату российской делегации. "Наверное, с туалетом перепутал", — скверно попытался вышутить украинского лидера Лавров. Кроме того, ранее Орлов жестко протроллил отравителей Скрипалей.