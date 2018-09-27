"Иди на запах". Поэт Орлуша жестко поглумился над сортирным юмором Лаврова по поводу Порошенко

Сергей Лавров / Reuters

Известный российский поэт-"оппозиционер" Андрей Орлов (Орлуша) опубликовал в социальных сетях стихотворение, в котором поглумился над "сортирным" юмором главы МИД Украины Сергея Лаврова по поводу президента Украины Петр Порошенко.

Полный текст стихотворения был опубликован на странице Орлова в социальных сетях.

"ИДИ НА ЗАПАХ!"

"Порошенко на Генассамблее

Размышлял: "Успею-не успею?"

Всем понятно, думаю, при этом

Он искал общенья с туалетом.

Шел смущенно на скрещенных лапах.

Как искал? Да просто шел на запах!

И случайно (честное вам слово!)

Он ворвался в кабинет Лаврова.

Дипломата это не смутило,

Украинцу улыбнувшись мило,

Он сказал по-мидовски, без фальши:

- Туалет двумя дверями дальше!

Спросит завтра пресса всего мира:

- Как вас перепутали с сортиром?

А Лавров из Пушкина шарахнет:

Здесь же русский дух, здесь Русью пахнет!".

Напомним, накануне в кулуарах Генассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко, искавший спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера, по ошибке в переговорную комнату российской делегации. "Наверное, с туалетом перепутал", — скверно попытался вышутить украинского лидера Лавров. Кроме того, ранее Орлов жестко протроллил отравителей Скрипалей.