"Спать вдвоем в одной постели лучше, чем водить б**дей": Поэт Орлуша жестко протроллил "отравителей Скрипалей"

Запись с выступления поэта была опубликована в соцсетях.
Известный российский поэт и оппозиционер Андрей Орлов ("Орлуша") написал сатирический стих, высмеивающий грубые и топорные действия российских разведчиков и телепропагандистов.
Видеофрагмент с публичным чтением стихотворения автором был опубликован в социальной сети Facebook. Орлов иронически обыграл классический советский стих Корнея Чуковского "Мойдодыр", также "Песенку разбойников" из мультфильма "Бременские музыканты" (автор – Юрий Энтин).
"И собор их в Солсбери, прямо скажем, до балды.
Но когда Россия скажет, позовет родна земля
Я поеду, если даже рядом — домик Скрипаля.
Ну и что, что он предатель. Не об этом разговор.
Не к нему я ехал, кстати, а в готический собор.
Приезжаю. Что я вижу? Мне навстречу, Бог ты мой!
Хлюпают по снежной жиже кривоногий и хромой!
Морды нашей с вами шире, и осанка будь здоров.
По фамилии Боширов, а по имени Петров.
С неба слышен голос птичий, хмуро небо в облаках.
По флакону „Нина Ричи" пацаны несут в руках.
И чего вы, в самом деле, доклепались до людей?
Спать вдвоем в одной постели лучше, чем водить б..дей.
Кривоногий — что потоньше, и хромой — немного пьян,
Сразу просят телефончик Маргариты Симоньян.
„Скрипалева карта бита, но об этом мы — молчок!
Дело будет шито-крыто, шишел-вышел „Новичок".
Ой-ля-ля, ой-ля-ля, завтра травим Скрипаля.
Ой-ля-ля, ой-ля-ля, ух ты!"И разбойники пустились в пляс.
Вот такая вот петрушка. Возвращаются домой
Через Лондон две подружки — кривоногий и хромой.
И не прячутся ведь даже — пусть сначала все докажут.
Кстати, ты после концерта не спеши идти домой.
Ведь тебя там могут встретить кривоногий и хромой"
Напомним, ранее сообщалось о том, чтоСергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.
В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.
Они заявили, что посещали Великобританию, в частности, город Солсбери как туристы. В то же время СМИ обратили внимание на множество нестыковок в их рассказе.