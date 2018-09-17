"Спать вдвоем в одной постели лучше, чем водить б**дей": Поэт Орлуша жестко протроллил "отравителей Скрипалей"

Петров и Боширов во время интервью

Известный российский поэт и оппозиционер Андрей Орлов ("Орлуша") написал сатирический стих, высмеивающий грубые и топорные действия российских разведчиков и телепропагандистов.

Видеофрагмент с публичным чтением стихотворения автором был опубликован в социальной сети Facebook. Орлов иронически обыграл классический советский стих Корнея Чуковского "Мойдодыр", также "Песенку разбойников" из мультфильма "Бременские музыканты" (автор – Юрий Энтин).

"И собор их в Солсбери, прямо скажем, до балды.

Но когда Россия скажет, позовет родна земля

Я поеду, если даже рядом — домик Скрипаля.

Ну и что, что он предатель. Не об этом разговор.

Не к нему я ехал, кстати, а в готический собор.

Приезжаю. Что я вижу? Мне навстречу, Бог ты мой!

Хлюпают по снежной жиже кривоногий и хромой!

Морды нашей с вами шире, и осанка будь здоров.

По фамилии Боширов, а по имени Петров.

С неба слышен голос птичий, хмуро небо в облаках.

По флакону „Нина Ричи" пацаны несут в руках.

И чего вы, в самом деле, доклепались до людей?

Спать вдвоем в одной постели лучше, чем водить б..дей.

Кривоногий — что потоньше, и хромой — немного пьян,

Сразу просят телефончик Маргариты Симоньян.

„Скрипалева карта бита, но об этом мы — молчок!

Дело будет шито-крыто, шишел-вышел „Новичок".

Ой-ля-ля, ой-ля-ля, завтра травим Скрипаля.

Ой-ля-ля, ой-ля-ля, ух ты!"И разбойники пустились в пляс.

Вот такая вот петрушка. Возвращаются домой

Через Лондон две подружки — кривоногий и хромой.

И не прячутся ведь даже — пусть сначала все докажут.

Кстати, ты после концерта не спеши идти домой.

Ведь тебя там могут встретить кривоногий и хромой"

Напомним, ранее сообщалось о том, чтоСергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

Они заявили, что посещали Великобританию, в частности, город Солсбери как туристы. В то же время СМИ обратили внимание на множество нестыковок в их рассказе.