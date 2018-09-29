Российский журналист сказал, куда Путин способен двинуть танки

Владимир Путин способен двинуть танки в сторону Минска, полагает журналист / Reuters

Главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник считает, что президент РФ Владимир Путин может куда-нибудь двинуть танки, в частности, в сторону столицы Беларуси Минска.

Очень сложно сказать, что может взбрести в "плешивую голову" российского лидера, заявил литератор во время чата на "Главреде".

"Да, он, конечно, может куда-нибудь двинуть танки. Почему бы ему не двинуться в сторону Минска… В любом случае, Путин рассорился со всеми, с кем только мог. Как минимум, отпугнул", — отметил собеседник.

По его словам, "эта нестабильность в отношениях из-за того, что к Москве, к Кремлю и к путинскому режиму все относятся с опаской". "Это называется репутацией", — подчеркнул Сотник.

Читайте также"До последнего вздоха": журналист спрогнозировал, когда Путин уйдет из власти"Мы так долго размахивали "русским миром", так долго начесывали "Искандеры" (семейство оперативно-тактических ракетных комплексов — Ред.), так долго трясли каким-то "Новичком"(нервно-паралитическое вещество, которым в Британии отравили экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию — Ред.), поили чаем с полонием, так долго рассказывали про "ядерный пепел", что теперь на Россию со всех сторон смотрят разные люди из разных государств и крутят пальцем у виска, и говорят: "Да, что-то там нехорошо. Может он двинуться на Казахстан? Может. А, может, и не двинет". Нестабильный пациент, очень нестабильный…", — добавил публицист.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович утверждал, что Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко готовят неспешную ползучую аннексию белорусского государства.