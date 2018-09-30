Москва отреагировала на заявление главы МВД США о морской блокаде России

Госдума РФ / Reuters

Блокада России Военно-морскими силами США может повлечь ответные меры со стороны Москвы, что приведет к "эскалации напряжения между двумя странами".

Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов, передает RT.

"Обескураживает, что наши партнеры вместо того, чтобы договариваться по актуальной международной проблематике, опять включают режим угроз, санкций и каких-то недружественных действий. Конечно, у нас есть чем ответить… Но это может привести к эскалации напряженности между нашими странами", - сказал Морозов.

Накануне глава МВД США Райан Зинке заявил, что ВМС США могут при необходимости блокировать Россию, чтобы не допустить контроля над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке.