"Ребята, давайте жить дружно!": Кадыров ответил на заявление США о блокаде России флотом США

Рамзан Кадыров изо всех сил защищает Россию. Правда, только в социальных сетях / РосСМИ

Президент Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал в своем Telegram слова американского министра внутренних дел Райана Зинке о том, что флот США может устроить морскую блокаду российским судам, которые поставляют энергоносители на Ближний Восток.

"Потомки колонистов, создавших государство на землях уничтоженных, расстрелянных, повешенных, скальпированных народов Северной Америки, не могут никак угомониться, смириться с тем, что в мире есть страны, которые никогда не возьмут перед ними под козырек. США ведут непрерывные кровопролитные войны в разных частях света. Их цель – развалить страны, захватить ресурсы, поставить во главе марионеточные режимы. Они не гнушаются тем, что гибнут миллионы людей, полчища женщин, стариков, детей вынуждены бывают стать беженцами", – заявил правитель Чечни.

Кадыров добавил, что "Америка возомнила, что вправе перекрывать морские проливы, международные морские транспортные пути, препятствовать торговле одних стран с другими".

"Может, такие дела проходят с беззащитными карликовыми государствами. Но аппетит, как известно, приходит во время еды", – считает Кадыров.

Читайте такжеМосква отреагировала на заявление главы МВД США о морской блокаде РоссииКадыров также отметил, что Райан Зинке, кажется, "слабо знает Россию, ее историю, ее способности и возможности", и подчеркнул, что "Россия – не Суэцкий канал и Райан Зинке – не [сооснователь Израиля] Голда Меир, чтобы по его пожеланию его могли закрыть или открыть".

"Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями. Ребята, давайте жить дружно! Мой вам совет!" – заявил Кадыров.

Накануне глава МВД США Райан Зинке заявил, что ВМС США могут при необходимости блокировать Россию, чтобы не допустить контроля над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке.