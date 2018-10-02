Опубликовано видео атаки российских боевых роботов

"Уран-9" / topwar.ru

Минобороны России опубликовало видео применения своих боевых роботов "Нерехта" и "Уран-9".

Как сообщает "Рамблер/Новости", "Уран-9" предназначен для разведки и огневой поддержки мотострелковых подразделений.

Девятитонная бронированная машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, управляемыми противотанковыми ракетами и реактивными огнеметами.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 пролетел вблизи кораблей Военно-Морских Сил ВС Украины, которые выполняли задачи в рамках учений "Казацкая воля-2018".