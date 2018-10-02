Опубликовано видео атаки российских боевых роботов

"Уран-9" вооружен 30-миллиметровой автоматической пушкой.
Минобороны России опубликовало видео применения своих боевых роботов "Нерехта" и "Уран-9".
Как сообщает "Рамблер/Новости", "Уран-9" предназначен для разведки и огневой поддержки мотострелковых подразделений.
Девятитонная бронированная машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, управляемыми противотанковыми ракетами и реактивными огнеметами.
Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 пролетел вблизи кораблей Военно-Морских Сил ВС Украины, которые выполняли задачи в рамках учений "Казацкая воля-2018".