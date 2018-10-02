Правительство Японии отправлено в отставку в полном составе

Синдзо Абэ / news.cn

Правительство Японии ушло в отставку для формирования нового кабинета министров после переизбрания Синдзо Абэ в качестве лидера правящей Либерально-демократической партии.

Как сообщает Kyodo, позиции в новом кабинете могут сохранить шестеро из 18 членов правительства.

В их числе называют вице-премьера и министр финансов Таро Асо, министра иностранных дел Таро Коно и генсекретаря правительства Ёсихидэ Сугу.

Сохранить свои посты могут также министра экономики, торговли и промышленности Хиросиге Секо, министр госземель и транспорта Кэйити Исии и министр экономического возрождения Тосимицу Мотэги.

В качестве нового министра обороны собеседники агентства называют Такеши Ивейа. Также ожидаются отставки министров сельского хозяйства, юстиции и образования. Состав кабинета будет считаться сформированным после утверждения императором.

В конце августа правительство Японии выразило протест России из-за размещения на острове Итуруп истребителей Су-35С.

Южные Курильские острова - Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, - вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В Москве считают суверенитет РФ над ними не подлежащим сомнению. В Японии настаивают на возвращении островов в состав страны.