В США таинственно умер серфингист из-за амебы-"пожирательницы мозга"

Причиной гибели американца стала амеба, которая разрушила мозг / Фото: скриншот из видео

В американском штате Техас 29-летний серфингист Фабрицио Стабле посетил бассейн со специальными волнами, после чего ему резко стало плохо, и спустя некоторое время спортсмен умер.

Как говорится в сюжете ТСН, американец заразился амебой Heглepиeй Фoулepa, известной как "Пожиратель мозга".

Очевидцы рассказывают, что молодой человек покатался на доске в бассейне, и уже спустя несколько часов ему стало плохо. Парень жаловался на головную боль, а затем онемел и утратил способность говорить.

Причиной смерти, как считают специалисты, стало попадание в организм амебы Heглepия Фoулepa. Известно, что в людей она проникает преимущественно через носоглотку, после чего поражает центральную нервную систему и вызывает мeнингoэнцeфaлит.

Специалисты отмечают, что встречи людей с "пожирателями мозга" крайне редки: с 1962 по 2017 год зафиксировали только 143 случая. В США последний случай произошел в 2016 году.

Бассейн местные власти распорядились закрыть до окончания расследования.

Напомним, в Италии во время секса с молодой подругой умер Маурицио Занфанти, пресловутый "Ромео из Римини". Мужчина был известен своими любовными похождениями и утверждал, что за десятки лет "половой карьеры" ему удалось заняться с шестью тысячами женщин.