Медики пытались спасти молодого человека, но все усилия оказались напрасными.
В американском штате Техас 29-летний серфингист Фабрицио Стабле посетил бассейн со специальными волнами, после чего ему резко стало плохо, и спустя некоторое время спортсмен умер.
Как говорится в сюжете ТСН, американец заразился амебой Heглepиeй Фoулepa, известной как "Пожиратель мозга".
Очевидцы рассказывают, что молодой человек покатался на доске в бассейне, и уже спустя несколько часов ему стало плохо. Парень жаловался на головную боль, а затем онемел и утратил способность говорить.
Причиной смерти, как считают специалисты, стало попадание в организм амебы Heглepия Фoулepa. Известно, что в людей она проникает преимущественно через носоглотку, после чего поражает центральную нервную систему и вызывает мeнингoэнцeфaлит.
Специалисты отмечают, что встречи людей с "пожирателями мозга" крайне редки: с 1962 по 2017 год зафиксировали только 143 случая. В США последний случай произошел в 2016 году.
Бассейн местные власти распорядились закрыть до окончания расследования.
Напомним, в Италии во время секса с молодой подругой умер Маурицио Занфанти, пресловутый "Ромео из Римини". Мужчина был известен своими любовными похождениями и утверждал, что за десятки лет "половой карьеры" ему удалось заняться с шестью тысячами женщин.