Дещица возмутился из-за публикации интервью главаря "ДНР" в польской газете

Денис Пушилин / Reuters

Посол Украины в Польше Андрей Дещица направил в адрес главного редактора польской газеты Rzeczpospolita Богуслава Хработы письмо с протестом в связи с публикацией интервью с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным.

"Не могу согласиться с разрешением уважаемой редакции на распространение точки зрения представителей преступной идеологии, поддерживающей и легализующей оккупацию и насильственное изменение государственных границ", - сказано в документе.

Дещица указал, что "агрессивная политика Кремля, реализованная при посредничестве таких лиц, как Пушилин, составляет угрозу для безопасности равно как Украины, так и Польши" и напоминает, что "на совести т.н. лидеров самопровозглашенных террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" кровь тысяч жителей Украины, в том числе и польской национальности".

При этом украинский дипломат трактовал публикацию интервью с Пушилиным, как "злоупотребление свободой слова и основ журналистской этики".

"С сожалением должен отметить факт этой публикации, как недружественный и болезненный жест со стороны редакции в адрес Украины и дружественного полякам украинского народа. Потому что ценой собственной жизни украинский народ на восточных рубежах защищает не только независимость и территориальную целостность своего государства, но и безопасность Польши и всей Европы, сдерживая российских захватчиков и их марионеток вроде Пушилина", - добавил украинский посол.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Варшаве растет разочарование из-за действий Дещицы в связи с его подходами в политике исторической памяти.