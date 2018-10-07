Стало известно, когда и где будут прощаться с Монсеррат Кабалье

С Монсеррат Кабалье будут прощаться в Барселоне в центре погребальных ритуалов Лес-Кортс / 365news.biz

Церемония прощания с испанской оперной певицей, легендарной Монсеррат Кабалье состоится в Барселоне в воскресенье, 7 октября.

С артисткой будут прощаться в центре погребальных ритуалов Лес-Кортс, сообщает EuropaPress.

По данным агентства, начало церемонии прощания запланировано в 14:00 по местному времени (15:00 по Киеву), а похороны пройдут 8 октября в полдень.

Ранее СМИ писали, что Монсеррат Кабалье скончалась на 86-м году жизни в одной из клиник испанской Барселоны. До кончины певицы стало известно, что она попала в клинику из-за проблем с мочевым пузырем.