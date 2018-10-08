В МИД России пожалели УПЦ МП из-за "агрессии" Украины

В МИД России считают, что над УПЦ МП нависла угроза / Фото: Pixabay

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин считает, что Госдеп США поддерживает Украинскую православную церковь в вопросе получения автокефалии, в результате чего страдает УПЦ МП.

"В стране развернута агрессивная информационная кампания против УПЦ. Делается это на фоне звучащих из-за океана нагловатых заявлений Госдепа США о поддержке предоставления автокефалии непризнанным церковным структурам на Украине", - цитируют его Известия.

По мнению дипломата, подобная политика украинской стороны лишь "накаляет ситуацию, провоцирует дальнейший раскол и насилие".

Напомним, глава отдела внешних церковных связей церкви митрополит Иларион предположил, что предоставление Украине автокефалии приведет к силовому захвату зданий УПЦ МП.