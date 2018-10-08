Сенцов в колонии начал писать новый сценарий для кино - российские тюремщики

8 октября 2018, 09:16

Информацию озвучил заместитель директора ФСИН РФ Валерий Максименко.

Сенцов
Олег Сенцов на медосмотре / 89.fsin.su

Режиссер−крымчанин, незаконно помещенный российскими властями в тюрьму близ города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) Олег Сенцов сочиняет сценарий для новой полнометражной картины.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала "Известия" со ссылкой на заместителя директора ФСИН РФ Валерий Максименко. "Он уже начал писать сценарий для будущего фильма. Это будет рассказ о жизни в тюрьме и заключенных. Поэтому вдохновение его не покидает",− заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Олег Сенцов прекратил свою многодневную голодовку. Позднее его адвокат Дмитрий Динзе рассказал о настоящих причинах его поступка.

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Россия Крым аннексия голодовка тюрьма Олег Сенцов
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