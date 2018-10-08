Путин отправил в отставку спецпредставителя по развитию торговли с Украиной

8 октября 2018, 13:05

Дмитрий Ливанов теперь безработный.

Онлайн-торговля
Путин уволил спецпредставителя по развитию торговли с Украиной / actualweb.ru

Глава России Владимир Путин уволил спецпредставителя по развитию торговли с Украиной.

Согласно указу президента РФ, Дмитрия Ливанова освободили от соответствующей должности.

Напомним, Россия продолжает оставаться важным торговым партнером Украины, при этом наша страна зависит от РФ по важным торговым позициям, подчеркнул академик НААН Павел Гайдуцкий.

"Очевидным остается тот факт, что половина объема импорта из России в Украину приходится на минеральные продукты, еще 22 — на продукцию химической промышленности. Россия остается главным поставщиком энергетических ресурсов для Украины: ее доля в поставках угля составляет 66% общего объема импорта, нефтепродуктов — 37%", — отметил эксперт.

Ранее управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман во время чата в "Главреде" оценил потери Украины из-за сокращения торговли с Россией.

"Но здесь важно понимать, что проблемы в этой части начались еще в 2011 году, задолго до всех проблем, когда мы еще как бы дружили. Тогда Россия вела необъявленную торговую войну против Украины. Это был как формальный, так и неформальный запрет на поставки продукции из Украины. После 2014 года Россия лишь усилила эти запреты", — отметил эксперт.

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Россия Украина Внешняя торговля
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