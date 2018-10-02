Импорт из страны-агрессора: эксперт объяснил торговую зависимость Украины от РФ

Одним из важных импортных товаров из РФ является ядерное топливо.
Россия продолжает оставаться важным торговым партнером Украины, при этом наша страна зависит от РФ по важным торговым позициям, подчеркнул академик НААН Павел Гайдуцкий.
Как пишет он в материале на zn.ua, порты Украины не смогут принять такое количество угля, которое требуется для нормального функционирования промышленности, однако основная причина в том, что лучший и более дешевый уголь — сортовой антрацит — российский и это является весомым аргументом для конкурентного рынка.
Эксперт отмечает, что еще одним важным импортным товаром является ядерное топливо, ведь реакторы украинских АЭС работают преимущественно на топливе, закупленном в "Росатоме", а перевести их на другое топливо пока невозможно хотя бы потому, что в мире существуют лишь две компании, производящие топливо, пригодное для украинских реакторов.
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"В 2018 году Украина продолжала покупать в России другие минеральные продукты (руды, шлаки, золу, нефть и нефтепродукты). Украина также покупает в России черные металлы, изделия из черных металлов, стекло и изделия из стекла, каучук, резину, пластмассы, удобрения, соль, серу, вату и прочее, — отмечает эксперт. — Очевидным остается тот факт, что половина объема импорта из России в Украину приходится на минеральные продукты, еще 22 — на продукцию химической промышленности. Россия остается главным поставщиком энергетических ресурсов для Украины: ее доля в поставках угля составляет 66% общего объема импорта, нефтепродуктов — 37%".
Напомним, ранее управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман во время чата в "Главреде" оценил потери Украины из-за сокращения торговли с Россией.