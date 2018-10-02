Импорт из страны-агрессора: эксперт объяснил торговую зависимость Украины от РФ

Украина продолжает закупать в России антрацит / zn.ua

Россия продолжает оставаться важным торговым партнером Украины, при этом наша страна зависит от РФ по важным торговым позициям, подчеркнул академик НААН Павел Гайдуцкий.

Как пишет он в материале на zn.ua, порты Украины не смогут принять такое количество угля, которое требуется для нормального функционирования промышленности, однако основная причина в том, что лучший и более дешевый уголь — сортовой антрацит — российский и это является весомым аргументом для конкурентного рынка.

Эксперт отмечает, что еще одним важным импортным товаром является ядерное топливо, ведь реакторы украинских АЭС работают преимущественно на топливе, закупленном в "Росатоме", а перевести их на другое топливо пока невозможно хотя бы потому, что в мире существуют лишь две компании, производящие топливо, пригодное для украинских реакторов.

Читайте такжеРоссия виновата в снижении своей доли торговли с Украиной - Порошенко

"В 2018 году Украина продолжала покупать в России другие минеральные продукты (руды, шлаки, золу, нефть и нефтепродукты). Украина также покупает в России черные металлы, изделия из черных металлов, стекло и изделия из стекла, каучук, резину, пластмассы, удобрения, соль, серу, вату и прочее, — отмечает эксперт. — Очевидным остается тот факт, что половина объема импорта из России в Украину приходится на минеральные продукты, еще 22 — на продукцию химической промышленности. Россия остается главным поставщиком энергетических ресурсов для Украины: ее доля в поставках угля составляет 66% общего объема импорта, нефтепродуктов — 37%".

Напомним, ранее управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман во время чата в "Главреде" оценил потери Украины из-за сокращения торговли с Россией.